Ersun Yanal transfer hakkında konuştu

Fenerbahçe gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Yanal, açıklamada, sezon hazırlıklarına genç oyuncularla başladıklarını söyledi. Takıma yapılacak takviyeler hakkında da konuşan Ersun Yanal, değerlendirmelerde bulundu.
6 Temmuz 2019 Cumartesi 16:11
Güncelleme: 06.07.2019 16:28
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe'nin hedefi başarılı olmak, zirvede olmak, zirvenin takımı olmak ve her oynadığı kulvarı birinci bitirmektir." dedi.
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Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Yanal, burada yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarına genç oyuncularla başladıklarını söyledi.
"19 Yaş Altı takımının da kendileriyle kampta olduğunu dile getiren Yanal, "Bu sene kapatılan 21 Yaş Altı takımından da oyuncularımız var. Bu oyuncularımızın tamamı da 19 Yaş Altı takımında oynayacak durumda."
"Genç oyuncularımıza, A takımın ne olduğu, kim olduğuyla ilgili bir süreç yaşatıyoruz. Genç oyuncularımızla çalışıyoruz. Yine onların antrenmanlarını izliyoruz, gözlemliyoruz."
"Bazı antrenmanları onlarla yapıyoruz. A takım için şans doğabilecek oyuncuların da tespitini yaptığımız bir kamp dönemi yaşıyoruz." şeklinde konuştu.