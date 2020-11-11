GaleriFenerbahçeErol Bulut o ismi kadroda istemiyor! Menajeriyle transfer görüşmesi...
Erol Bulut o ismi kadroda istemiyor! Menajeriyle transfer görüşmesi...
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 18 yeni isimle transfer sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe'de ayrılıklar yakın... Kadroda yaşanan şişme sonrası bazı isimlerle vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde ilk isim belli oldu. İşte detaylar ve Erol Bulut'un kadroda görmek istemediği o isim...
11 Kasım 2020 Çarşamba 10:22, Güncelleme 11.11.2020 10:36
Erol Bulut o ismi kadroda istemiyor! Menajeriyle transfer görüşmesi...