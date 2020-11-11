GaleriFenerbahçeSon dakika haberi: Erol Bulut'tan rotasyon kararı! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i
Son dakika haberi: Erol Bulut'tan rotasyon kararı! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberi: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor 2-0'lık skorla boyun eğmişti. Sarı-lacivertli takım teknik direktörü Erol Bulut milli maçlar nedeniyle verilen arada hücum planında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının ilk 11'de de değişiklikler yapacağı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin yeni ilk 11'i...
11 Kasım 2020 Çarşamba 11:16, Güncelleme 11.11.2020 11:17
Son dakika haberi: Erol Bulut'tan rotasyon kararı! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i