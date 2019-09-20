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Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a şok sözler 'Liderlik vasfı yok!'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim arasında sular durulmuyor. Koç'un Terim için söylediği 'Sicili bozuk' sözlerinin ardından Fatih Terim'den de cevap gelmişti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da konuyla ilgili flaş sözler kullandı. İşte o açıklamalar...
20 Eylül 2019 Cuma 23:47
Güncelleme: 20.09.2019 23:50
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray teknik patronu Fatih Terim arasındaki gerginlik sürüyor.
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Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kayserispor maçında yaptığı açıklamaların ardından aldığı 3 maçlık cezayla ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruya, "Bununla ilgili bir şey konuşulacaksa, nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor."
"Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor. Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor." ifadelerini kullanmıştı.
Deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynanan karşılaşmanın ardından bu sözlere şöyle yanıt vermişti...
"Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz."