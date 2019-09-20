"Ali Koç Fatih Terim'den korkuyor"
Aspor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Ali Koç ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
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