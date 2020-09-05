Emre Belözoğlu yine iş başında! Gökhan Gönül'ün veliahtı geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Emre Belözoğlu yine iş başında! Gökhan Gönül'ün veliahtı geliyor

Emre Belözoğlu yine iş başında! Gökhan Gönül'ün veliahtı geliyor

11 futbolcuyu kadrosuna katarak adeta sil baştan kadro kuran Fenerbahçe, 35 yaşındaki sağ bek Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu. Emre Belözoğlu'nun ikna ettiği 20 yaşındaki futbolcunun transferi için sarı-lacivertli ekip gün sayıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

5 Eylül 2020 Cumartesi 12:51
Emre Belözoğlu yine iş başında! Gökhan Gönül'ün veliahtı geliyor

Transfer döneminin en flaş ekiplerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon adına yapılan hız kesmeden devam ediyor.

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Emre Belözoğlu yine iş başında! Gökhan Gönül'ün veliahtı geliyor

Mauricio Isla'nın takım ayrılmasıyla birlikte yerini eski yıldızı Gökhan Gönül ile dolduran sarı-lacivertlilerde alternatif arayışları sürüyor.

Emre Belözoğlu yine iş başında! Gökhan Gönül'ün veliahtı geliyor

Gelecek adına yatırım yaparak Gönül'ün veliahtını bulmayı hedefleyen Sarı Kanarya, Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı gündemine almıştı.

Emre Belözoğlu yine iş başında! Gökhan Gönül'ün veliahtı geliyor

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Kapacak'ın transferi konusunda açıklamalarda bulunan menajer Necdet Ergezen ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Emre Belözoğlu yine iş başında! Gökhan Gönül'ün veliahtı geliyor

"Evet, Fenerbahçe'nin bir ilgisi var doğru ama resmi bir teklif tarafımıza ulaşmadı. Bursaspor'a veya oyuncum Burak Kapacak'a gelen bir teklif olmadı. Herhangi bir kulüple anlaşma veya görüşmem olmadı."

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