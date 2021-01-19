Galeri Fenerbahçe Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'den süpriz transfer

Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'den süpriz transfer

Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Mesut Özil transferiyle gündem yaratan sarı-lacivertliler, Attila Szalai'yi kadrosuna katarak savunmayı sağlama aldı. Geleceğin yıldız adaylarını yakından takip eden Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu sürpriz bir ismin transferi için flaş bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17 yaşındaki oyuncunun kulübü yaptığı resmi açıklamada görüşmeyi doğruladı. İşte flaş gelişmelerin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...