Galeri Fenerbahçe Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'den süpriz transfer

Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'den süpriz transfer

Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Mesut Özil transferiyle gündem yaratan sarı-lacivertliler, Attila Szalai'yi kadrosuna katarak savunmayı sağlama aldı. Geleceğin yıldız adaylarını yakından takip eden Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu sürpriz bir ismin transferi için flaş bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17 yaşındaki oyuncunun kulübü yaptığı resmi açıklamada görüşmeyi doğruladı. İşte flaş gelişmelerin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'den süpriz transfer

Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'den süpriz transfer

Süper Lig'de transfer harekatına tam gaz devam eden Fenerbahçe 1 numaralı gündemi haline gelen Mesut Özil transferini noktalayarak sükse yarattı.

Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'den süpriz transfer

Transferde durmaya niyeti olmayan ve farklı mevkiler için de temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemi hayli yoğun.

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Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'den süpriz transfer

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda takıma doğrudan katkı verecek isimler için mesai harcayan Kanarya'da bir yandan geleceğe yönelik hamleler yapılıyor.

Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'den süpriz transfer

Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Emre Belözoğlu genç futbolcu transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'den süpriz transfer

40 yaşındaki futbol adamı 17 yaşındaki genç yıldız adayı için kulübüyle temasa geçti ve teklifini iletti.

İşte transfer gelişmesinin detayları...

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