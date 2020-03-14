Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kulübeyi yumrukladı

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, isabetli şut çekemeden tamamladığı zorlu karşılaşmada Bülent Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. 9 kişi kalan Konyaspor karşısında vasat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe üst sıralara tırmanmanın planlarını yaparken şok bir mağlubiyet aldı.