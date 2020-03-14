Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kulübeyi yumrukladı
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, isabetli şut çekemeden tamamladığı zorlu karşılaşmada Bülent Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. 9 kişi kalan Konyaspor karşısında vasat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe üst sıralara tırmanmanın planlarını yaparken şok bir mağlubiyet aldı.
EMRE BELÖZOĞLU KULÜBEYİ YUMRUKLADI
Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, 64'te yerini Mevlüt Erdinç'e bırakırken, kalan dakikaları yedek kulübesinde takip etti. Fenerbahçeli futbolcuların isteksiz hali, yapılan pas hataları ve sergilenen performanstan memnun olmayan Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarına sert tepki gösterdi. Emre Belözoğlu'nun yedek kulübesini yumrukladığı anlar objektiflere yansıdı.