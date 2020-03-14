Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kulübeyi yumrukladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kulübeyi yumrukladı

Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Fenerbahçe deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Fenerbahçe'de sahaya 11'de çıkan Emre Belözoğlu 64'üncü dakikada oyundan çıktı. Zeki Murat Göle yönetiminde maça çıkan Fenerbahçe'de teknik ekibe destek veren Emre Belözoğlu yedek kulübesinde adeta çılgına döndü. İşte kare kare o anlar...
14 Mart 2020 Cumartesi 23:33 Güncelleme: 14.03.2020 23:43
Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kulübeyi yumrukladı

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, isabetli şut çekemeden tamamladığı zorlu karşılaşmada Bülent Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. 9 kişi kalan Konyaspor karşısında vasat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe üst sıralara tırmanmanın planlarını yaparken şok bir mağlubiyet aldı.

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Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kulübeyi yumrukladı

EMRE BELÖZOĞLU KULÜBEYİ YUMRUKLADI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, 64'te yerini Mevlüt Erdinç'e bırakırken, kalan dakikaları yedek kulübesinde takip etti. Fenerbahçeli futbolcuların isteksiz hali, yapılan pas hataları ve sergilenen performanstan memnun olmayan Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarına sert tepki gösterdi. Emre Belözoğlu'nun yedek kulübesini yumrukladığı anlar objektiflere yansıdı.

Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kulübeyi yumrukladı
Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kulübeyi yumrukladı
Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kulübeyi yumrukladı
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