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Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "3 kişi daha atılsaydı Fenerbahçe kazanırdı"
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'un Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunurken, "3 kişi daha atılsaydı Fenerbahçe kazanırdı" diye konuştu.
14 Mart 2020 Cumartesi 22:40
Güncelleme: 14.03.2020 22:40
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Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
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Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, galibiyeti getiren golü kaydeden isim RiadBajic oldu.
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulunurken, flaş yorumlara imza attı.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ
"Konyaspor için Fenerbahçe maçı 'cankurtaran' gibi oldu. Fenerbahçe ligin sonuncusu Kayserispor'a kaybetti. Antalyaspor'a karşı bir beraberlik bir yenilgi aldı. Alt sıradaki takımlara karşı puan dağıtıyor. Fenerbahçe; imdada yetişiyor, canlandırıyor takımları."
"Konyaspor takımı daha iyi oynuyor. Fenerbahçe üretemeyip sadece yana oynuyor. İlk yarı izleyemeyen Fenerbahçeliler için şunu söyleyebilirim ki ızdıraptan kurtuldunuz. Maçı izlemeyenler için bir şey kaybetmedi. Tatsız tutsuz bir ilk yarıydı."