Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "3 kişi daha atılsaydı Fenerbahçe kazanırdı"

"Konyaspor takımı daha iyi oynuyor. Fenerbahçe üretemeyip sadece yana oynuyor. İlk yarı izleyemeyen Fenerbahçeliler için şunu söyleyebilirim ki ızdıraptan kurtuldunuz. Maçı izlemeyenler için bir şey kaybetmedi. Tatsız tutsuz bir ilk yarıydı."