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Dünya yıldızını istiyorlar! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon için çalışmalarını tam gaz devam eden ekiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer döneminde çok kez karşı karşıya gelmişti. Bu sezon da Mert Hakan Yandaş transferi için savaşan iki ekipten Fenerbahçe mutlu sona ulaşan taraf olmayı başarmıştı. Ligin başlamasına az bir süre kala ezeli rakipler bir isim için daha karşı karşıya... İşte detaylar.
7 Eylül 2020 Pazartesi 18:51
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Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle ligin dev kulüplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray yaptığı transferlerle dikkat çekerken, iki ekipte yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.
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Geçtiğimiz sezonu beklentilerin çok altında tamamlayan iki ezeli rakip, sezon öncesi transferde de birbirlerine rakip olmaya devam ediyor...
Geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi, bu sezon ise Mert Hakan Yandaş savaşında ciddi bir rekabet yaşayan ezeli rakipler sezonun başlamasına az bir sürek kala bir isim için daha karşı karşıya...
İç transferin yanı sıra Avrupa kulüplerinden de birçok isimle temas halinde olan iki dev kulüp bu kez yeni sezonda teknik direktör Antonio Conte'nin planları arasında yer almayan Kwadwo Asamoah için savaşıyor.
Gana basınında çıkan haberlere göre; Süper Lig'in iki dev kulübü Inter'in kanat oyuncusu hakkında bilgi aldı...