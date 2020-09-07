Dünya yıldızını istiyorlar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon için çalışmalarını tam gaz devam eden ekiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer döneminde çok kez karşı karşıya gelmişti. Bu sezon da Mert Hakan Yandaş transferi için savaşan iki ekipten Fenerbahçe mutlu sona ulaşan taraf olmayı başarmıştı. Ligin başlamasına az bir süre kala ezeli rakipler bir isim için daha karşı karşıya... İşte detaylar.