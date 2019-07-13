Diego Reyes Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı
Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Porto'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Diego Reyes, gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Geçtiğimiz sezon Leganes'e kiralanan Meksikalı futbolcunun sarı-lacivertli takıma dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Diego Reyes'in menajeri oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 20:52
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Fenerbahçe'de Diego Reyes hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-lacivertlilere geldiği ilk günden beri büyük hayal kırıklığı yaratan futbolcu, İspanya'nın Leganes takımına kiralanmıştı.
Bu takımdaki kiralık sözleşmesi biten oyuncunun Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyordu.
Oyuncunun menajeri konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte detaylar...
Diego Reyes'in Meksika'nın Club America takımıyla görüştüğü iddialarının ardından Reyes'in menajeri açıklamalarda bulundu.