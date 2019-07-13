Diego Reyes Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Diego Reyes Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı

Diego Reyes Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı

Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Porto'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Diego Reyes, gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Geçtiğimiz sezon Leganes'e kiralanan Meksikalı futbolcunun sarı-lacivertli takıma dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Diego Reyes'in menajeri oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 20:52
Diego Reyes Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı

Fenerbahçe'de Diego Reyes hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Diego Reyes Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı

Sarı-lacivertlilere geldiği ilk günden beri büyük hayal kırıklığı yaratan futbolcu, İspanya'nın Leganes takımına kiralanmıştı.

Diego Reyes Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı

Bu takımdaki kiralık sözleşmesi biten oyuncunun Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyordu.

Diego Reyes Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı

Oyuncunun menajeri konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte detaylar...

Diego Reyes Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı

Diego Reyes'in Meksika'nın Club America takımıyla görüştüğü iddialarının ardından Reyes'in menajeri açıklamalarda bulundu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN