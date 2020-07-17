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Dev operasyon başladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Fenerbahçe'ye
Önümüzdeki sezon yepyeni ve güçlü bir kadroyla şampiyonluğa uzanmak isteyen Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu sürüyor. Özellikle Süper Lig'i tanıyan oyuncular üzerinde duran yönetim, 4 yıldız futbolcunun transferini bitirebilmek adına tüm şartları zorluyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
17 Temmuz 2020 Cuma 06:48
Güncelleme: 17.07.2020 06:48
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Son2 sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, 2020-21 öncesi işi sıkı tutuyor. Sezonun tamamlanmasına 2 maç kala Avrupa hesapları yapan sarı- lacivertliler, bir yandan da transfer harekatına devam ediyor.
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Geçtiğimiz 4 transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerin beklentilerin altında kalmasından dolayı ince eleyip sıkı dokuyan yönetim, özellikle Süper Lig'i tanıyan futbolcular üzerinde duruyor.
Kanarya, uzun süredir ısrarcı olduğu Başakşehir'in iki yıldızından vazgeçmiyor.
İŞİ SIKI TUTUYORLAR
Sarı-lacivertliler İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için birçok kez kapısını çaldığı Başakşehir'e sezonun tamamlanmasının ardından yeni bir teklifle gitmeyi planlıyor.
Gelecek sezon F.Bahçe'de sportif direktörlük görevine gelecek olan Emre Belözoğlu, bu iki isim için yönetimden tüm şartların zorlanmasını istiyor.