Dev operasyon başladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Fenerbahçe'ye - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Haberler Galeri Dev operasyon başladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Fenerbahçe'ye

Dev operasyon başladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Fenerbahçe'ye

Önümüzdeki sezon yepyeni ve güçlü bir kadroyla şampiyonluğa uzanmak isteyen Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu sürüyor. Özellikle Süper Lig'i tanıyan oyuncular üzerinde duran yönetim, 4 yıldız futbolcunun transferini bitirebilmek adına tüm şartları zorluyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

17 Temmuz 2020 Cuma 06:48 Güncelleme: 17.07.2020 06:48
Dev operasyon başladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Fenerbahçe'ye

Son 2 sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, 2020-21 öncesi işi sıkı tutuyor. Sezonun tamamlanmasına 2 maç kala Avrupa hesapları yapan sarı- lacivertliler, bir yandan da transfer harekatına devam ediyor.

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Dev operasyon başladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Fenerbahçe'ye

Geçtiğimiz 4 transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerin beklentilerin altında kalmasından dolayı ince eleyip sıkı dokuyan yönetim, özellikle Süper Lig'i tanıyan futbolcular üzerinde duruyor.

Dev operasyon başladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Fenerbahçe'ye

Kanarya, uzun süredir ısrarcı olduğu Başakşehir'in iki yıldızından vazgeçmiyor.

Dev operasyon başladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Fenerbahçe'ye

İŞİ SIKI TUTUYORLAR

Sarı-lacivertliler İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için birçok kez kapısını çaldığı Başakşehir'e sezonun tamamlanmasının ardından yeni bir teklifle gitmeyi planlıyor.

Dev operasyon başladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Fenerbahçe'ye

Gelecek sezon F.Bahçe'de sportif direktörlük görevine gelecek olan Emre Belözoğlu, bu iki isim için yönetimden tüm şartların zorlanmasını istiyor.

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