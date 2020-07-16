Sambacı yolda! İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası
Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Fenerbahçe yeni sezonda yapacağı transferlerle şampiyonluğu kimselere kaptırmak istemiyor. Sarı-lacivertliler yoğun şekilde transfer girişimlerini sürdürürken, önümüzdeki sezon yoluna sportif direktör olarak devam edecek olan Emre Belözoğlu bir çok isimle temas halinde. Özellikle Kruse'nin ardından boşalan 10 numarayı doldurmak isteyen sarı-lacivertliler bir isimde sona yakın. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
16 Temmuz 2020 Perşembe 12:58
Güncelleme: 16.07.2020 12:58
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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de dev derbinin hazırlıkları sürerken, sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.
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Son yıllarda aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezonda yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kanarya'nın çoğu mevkiye takviyesi yapması beklenirken, önceliklerden biri orta saha bölgesine verildi.
İlk olarak bu bölgeyi İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş takviyeleriyle güçlendiren Fenerbahçe, on numara bölgesine takviye yapmak için harekete geçti.
Dünyanın dört bir yanından arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, aradığı ismiyse Brezilya'da buldu.