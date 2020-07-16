Sambacı yolda! İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Fenerbahçe yeni sezonda yapacağı transferlerle şampiyonluğu kimselere kaptırmak istemiyor. Sarı-lacivertliler yoğun şekilde transfer girişimlerini sürdürürken, önümüzdeki sezon yoluna sportif direktör olarak devam edecek olan Emre Belözoğlu bir çok isimle temas halinde. Özellikle Kruse'nin ardından boşalan 10 numarayı doldurmak isteyen sarı-lacivertliler bir isimde sona yakın. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...