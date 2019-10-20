Denizlispor Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon! Kırmızı kart...

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan 2-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe maçı kazandı ancak sahada yaşanan bir pozisyon mücadelenin önünü geçti. İşte o anlar ve Denizlispor - Fenerbahçe maçından kareler...

20 Ekim 2019 Pazar 21:30 Güncelleme: 20.10.2019 21:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





