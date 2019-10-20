Denizlispor Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon! Kırmızı kart... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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Denizlispor Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon! Kırmızı kart...

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan 2-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe maçı kazandı ancak sahada yaşanan bir pozisyon mücadelenin önünü geçti. İşte o anlar ve Denizlispor - Fenerbahçe maçından kareler...
20 Ekim 2019 Pazar 21:30 Güncelleme: 20.10.2019 21:30
Denizlispor Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon! Kırmızı kart...

Süper Lig'de önceki hafta evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, Denizli'de güldü: 1-2.

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Denizlispor Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon! Kırmızı kart...

Milli maç arasının ardından Atatürk Stadı'nda yeşil siyahlıların karşısına çıkan sarı lacivertliler 39'da Tolga ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

Denizlispor Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon! Kırmızı kart...

Fenerbahçe 62'nci dakikada Vedat Muriç ile farkı 2'ye çıkarırken, 73'te Estupinan ev sahibini umutlandırdı. Ancak kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Fenerbahçe 2 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Denizlispor Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon! Kırmızı kart...

Denizlispor'un ise galibiyet hasreti 6 karşılaşmaya çıktı.

Denizlispor Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon! Kırmızı kart...

Zorlu mücadeledede hakemin verdiği kararlar çok konuşuldu. Fenerbahçe'nin Denizlispor maçında 2-1 önde götürdüğü karşılaşmada Gustavo'nun rakibine yaptığı müdahale mücadeleye damga vurdu.

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