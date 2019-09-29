Deniz Türüç'e Emre Belözoğlu şoku! Oyundan alınınca...
Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması golsüz eşitlikle sona ererken, maçta en büyük şoklardan birini Fenerbahçe'nin bu sezon Kayserispor'dan transfer ederek kadrosuna kattığı Deniz Türüç yaşadı. İşte o anlar ve olayın ayrıntılar...
29 Eylül 2019 Pazar 10:36
Güncelleme: 29.09.2019 10:36
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Maçın 75. dakikasında Emre Belözoğlu orta alanda Emre Mor'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
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Tecrübeli futbolcu, Deniz Türüç'ün hatasının ardından rakip atağı kesmek için faul yapmak zorunda kalıp sarı kart görünce Deniz Türüç'e bağırdı.
Karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında ise Ersun Yanal, ikinci yarının başında Isla'nın yerine oyuna dahil ettiği Deniz Türüç'ü kenara aldı.
Bu kararla büyük şaşkınlık yaşayan Deniz Türüç'ün mutsuz olduğu oyundan çıkarken yüzüne yansıdı.