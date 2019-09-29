Deniz Türüç'e Emre Belözoğlu şoku! Oyundan alınınca... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Eylül 2019, Pazar
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Haberler Galeri Deniz Türüç'e Emre Belözoğlu şoku! Oyundan alınınca...

Deniz Türüç'e Emre Belözoğlu şoku! Oyundan alınınca...

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması golsüz eşitlikle sona ererken, maçta en büyük şoklardan birini Fenerbahçe'nin bu sezon Kayserispor'dan transfer ederek kadrosuna kattığı Deniz Türüç yaşadı. İşte o anlar ve olayın ayrıntılar...

29 Eylül 2019 Pazar 10:36 Güncelleme: 29.09.2019 10:36
Deniz Türüç'e Emre Belözoğlu şoku! Oyundan alınınca...

Maçın 75. dakikasında Emre Belözoğlu orta alanda Emre Mor'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

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Deniz Türüç'e Emre Belözoğlu şoku! Oyundan alınınca...

Tecrübeli futbolcu, Deniz Türüç'ün hatasının ardından rakip atağı kesmek için faul yapmak zorunda kalıp sarı kart görünce Deniz Türüç'e bağırdı.

Deniz Türüç'e Emre Belözoğlu şoku! Oyundan alınınca...

Karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında ise Ersun Yanal, ikinci yarının başında Isla'nın yerine oyuna dahil ettiği Deniz Türüç'ü kenara aldı.

Deniz Türüç'e Emre Belözoğlu şoku! Oyundan alınınca...

Bu kararla büyük şaşkınlık yaşayan Deniz Türüç'ün mutsuz olduğu oyundan çıkarken yüzüne yansıdı.

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Deniz Türüç'e Emre Belözoğlu şoku! Oyundan alınınca...

Saha kenarına gelen genç futbolcu teknik direktör Ersun Yanal'a neden oyundan alındığını sordu.

Deniz Türüç'e Emre Belözoğlu şoku! Oyundan alınınca...

Ersun Yanal ise öğrencisinin yanına giderek durumu anlattı ve gönlünü almaya çalıştı.

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