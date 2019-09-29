Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması golsüz eşitlikle sona ererken, maçta en büyük şoklardan birini Fenerbahçe'nin bu sezon Kayserispor'dan transfer ederek kadrosuna kattığı Deniz Türüç yaşadı. İşte o anlar ve olayın ayrıntılar...