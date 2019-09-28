Toroğlu, "İki takımın teknik adamı, futbolcuları birbirinden korkmuşlar, hakem hepsinden korktu. Böyle rezil bir maç olur mu? Kimi yiyorsunuz? Maçı izlerken sıkıldım. Bu derbi değil, 'dertbi'. Ben seyrederken sıkıldım." ifadelerini kullandı.