Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve sarı-lacivertlilerle 3 yıllık anlaşma sağlayan Deniz Türüç Hollanda basınına önemli açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu kendisine yöneltilen Galatasaray sorusuna da yanıt verdi. İşte Türüç'ün açıklamalarından satır başları...
5 Ağustos 2019 Pazartesi 22:08
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Fenerbahçe'nin Kayserispor'dan transferi Deniz Türüç, Hollanda basınına geniş bir röportaj verdi ve transfer sürecinden bahsederken, hedeflerine de değindi.
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"FARKI HEMEN HİSSETTİM"
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yapılan videolarda, sosyal medya takipçilerinde, bana gelen mesajlarda hemen farkı hissettim.
Sonra takım arkadaşlarımla, teknik direktörümüz Ersun Yanal ve başkan Ali Koç ile buluştum. Çok telaşlı bir dönem geçti.
"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK"
Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Sadece Türkiye'de değil, tüm Türkiye'de bu böyle. 25-30 milyon taraftarı var, bu gerçekten çok büyük.
"HAYAL KURDUĞUM YERDEYİM"
Tesisleri görünce de farkı anlıyorsunuz. İdman sahası, spor salonu, kalp ritmini ölçen makineler...