Fenerbahçe'de beklenen karar! Volkan Demirel resmen... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken Volkan Demirel ile ilgili de ilginç gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin önemli gündem maddelerinden biri olan tecrübeli file bekçisinin son durumuna dair ayrıntılar ve Comolli ile Ersun Yanal'ın net tavrı son dakika haberinde...