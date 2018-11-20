Deividden olay açıklamalar! Zico, Alex, Aziz Yıldırım, Ali Koç...

Fenerbahçe'de ciddi bir kalite düşüşü var. Kadro kalitesi de benim oynadığım döneme göre çok düşük. Evet, Fenerbahçe yeni bir yapılanma içinde. Yeni yönetimin de transfer politikası pahalı oyuncular yerine daha hesaplı oyunculara yönelmek gibi duruyor.