Deividden olay açıklamalar! Zico, Alex, Aziz Yıldırım, Ali Koç... - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Deivid'den olay açıklamalar! Zico, Alex, Aziz Yıldırım, Ali Koç...

    Fenerbahçe'de gösterdiği performansla efsane isimler arasına giren Deivid de Souza, olay açıklamalarda bulundu. Deivid, Zico-Alex ikilisinden Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a, sarı-lacivertlilerin bugünkü durumundan birçok konuya dair konuştu.
    20 Kasım 2018 Salı, 18:47:07 Güncelleme: 18:57:30
    Deividden olay açıklamalar! Zico, Alex, Aziz Yıldırım, Ali Koç...

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdığı senelerin başrol oyuncularındandı. Deivid de Souza, birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Deividden olay açıklamalar! Zico, Alex, Aziz Yıldırım, Ali Koç...

    Deivid de Souza'nın Fenerbahçe açıklamaları şu şekilde;


    Deividden olay açıklamalar! Zico, Alex, Aziz Yıldırım, Ali Koç...

    Bizim oynadığımız dönemlerde Fenerbahçe yıldızlar topluluğu gibiydi. Oynanan oyun çok üst düzeydi.

    Deividden olay açıklamalar! Zico, Alex, Aziz Yıldırım, Ali Koç...

    Fenerbahçe'de ciddi bir kalite düşüşü var. Kadro kalitesi de benim oynadığım döneme göre çok düşük. Evet, Fenerbahçe yeni bir yapılanma içinde. Yeni yönetimin de transfer politikası pahalı oyuncular yerine daha hesaplı oyunculara yönelmek gibi duruyor.

    Deividden olay açıklamalar! Zico, Alex, Aziz Yıldırım, Ali Koç...

    Başkan Ali Koç'un takımın mevcut durumunu düzeltip, takımın kalitesini yukarı çekeceğini düşünüyorum.

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