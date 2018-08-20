Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın forma giydiği sol bek pozisyonu sarı-lacivertlilerin keyfini kaçırıyor. İsmail bir türlü forma giremedi, ondan umut kesildi. Hasan Ali de yetenekleri ölçüsünde katkı verebiliyor, bu da F.Bahçe'ye yetmiyor.