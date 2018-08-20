20 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:07:51
Güncelleme: 01:12:19
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Cristian Ramirez heyecanı
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Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın forma giydiği sol bek pozisyonu sarı-lacivertlilerin keyfini kaçırıyor. İsmail bir türlü forma giremedi, ondan umut kesildi. Hasan Ali de yetenekleri ölçüsünde katkı verebiliyor, bu da F.Bahçe'ye yetmiyor.
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Cristian Ramirez heyecanı
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Dün heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Krasnodar'ın sol beki Cristian Ramirez, önce İnstagram hesabından duyurdu, ardından İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin çok kullandığı Sabiha Gökçen Havaalanı detayı da dikkatlerden kaçmadı.
Cristian Ramirez heyecanı
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'COME TO FENERBAHÇE'
İstanbul'a geldikten sonra şehri gezen 24 yaşındaki sol bek ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bir görüşme yapacağı öğrenildi.
Cristian Ramirez heyecanı
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Rus basınına göre Ekvadorlu oyuncu imzaya gitti. Haberlerde Ramirez'in Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için Krasnodar yönetiminden özel izinle İstanbul'a geldiği detayı da paylaşıldı.
Cristian Ramirez heyecanı
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Bu arada sarı-lacivertli taraftarlar da Ramirez'in İnstagram sayfasını "Come to Fenerbahçe" mesajlarıyla doldurarak Ekvadorlu yıldızı çubuklu giymeye davet ettiler.