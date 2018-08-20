Cristian Ramirez heyecanı - Galeri - Fotomaç
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Cristian Ramirez heyecanı

    20 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:07:51 Güncelleme: 01:12:19
    Cristian Ramirez heyecanı
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    Cristian Ramirez heyecanı

    Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın forma giydiği sol bek pozisyonu sarı-lacivertlilerin keyfini kaçırıyor. İsmail bir türlü forma giremedi, ondan umut kesildi. Hasan Ali de yetenekleri ölçüsünde katkı verebiliyor, bu da F.Bahçe'ye yetmiyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Cristian Ramirez heyecanı
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    Cristian Ramirez heyecanı

    Dün heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Krasnodar'ın sol beki Cristian Ramirez, önce İnstagram hesabından duyurdu, ardından İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin çok kullandığı Sabiha Gökçen Havaalanı detayı da dikkatlerden kaçmadı.

    Cristian Ramirez heyecanı
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    Cristian Ramirez heyecanı

    'COME TO FENERBAHÇE'
    İstanbul'a geldikten sonra şehri gezen 24 yaşındaki sol bek ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bir görüşme yapacağı öğrenildi.

    Cristian Ramirez heyecanı
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    Cristian Ramirez heyecanı

    Rus basınına göre Ekvadorlu oyuncu imzaya gitti. Haberlerde Ramirez'in Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için Krasnodar yönetiminden özel izinle İstanbul'a geldiği detayı da paylaşıldı.

    Cristian Ramirez heyecanı
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    Cristian Ramirez heyecanı

    Bu arada sarı-lacivertli taraftarlar da Ramirez'in İnstagram sayfasını "Come to Fenerbahçe" mesajlarıyla doldurarak Ekvadorlu yıldızı çubuklu giymeye davet ettiler.

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