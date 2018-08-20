Fenerbahçede stoper için ilk aday Ahmed Hegazy - Galeri - Fotomaç
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Fenerbahçe'de stoper için ilk aday Ahmed Hegazy

    20 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:01:58 Güncelleme: 01:03:58
    Fenerbahçe'de stoper için ilk aday Ahmed Hegazy
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    • 9
    Fenerbahçede stoper için ilk aday Ahmed Hegazy

    Fenerbahçe'de Giuliano'nun gidişiyle transferin de önü açıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'de stoper için ilk aday Ahmed Hegazy
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    • 9
    Fenerbahçede stoper için ilk aday Ahmed Hegazy

    Sarı-lacivertliler öncelikle acil ihtiyacı olan stoper bölgesine takviye yapacak.

    Fenerbahçe'de stoper için ilk aday Ahmed Hegazy
    • 3
    • 9
    Fenerbahçede stoper için ilk aday Ahmed Hegazy

    Stoper transferinin bu hafta içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

    Fenerbahçe'de stoper için ilk aday Ahmed Hegazy
    • 4
    • 9
    Fenerbahçede stoper için ilk aday Ahmed Hegazy

    Fenerbahçe'nin daha önce listesinde bulunan Vermaelen, Marlon'u yollayan Barcelona'nın Belçikalı stoperi satma kararından vazgeçmesi nedeniyle gündemden çıktı.

    Fenerbahçe'de stoper için ilk aday Ahmed Hegazy
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    • 9
    Fenerbahçede stoper için ilk aday Ahmed Hegazy

    Bu gelişmeyle sarı-lacivertliler rotayı yine İngiltere'ye çevirdi.

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