Fenerbahçede stoper için ilk aday Ahmed Hegazy - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de stoper için ilk aday Ahmed Hegazy
20 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:01:58
Güncelleme: 01:03:58
Fenerbahçe'de stoper için ilk aday Ahmed Hegazy
Fenerbahçe'de Giuliano'nun gidişiyle transferin de önü açıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de stoper için ilk aday Ahmed Hegazy
Sarı-lacivertliler öncelikle acil ihtiyacı olan stoper bölgesine takviye yapacak.
Fenerbahçe'de stoper için ilk aday Ahmed Hegazy
Stoper transferinin bu hafta içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Fenerbahçe'de stoper için ilk aday Ahmed Hegazy
Fenerbahçe'nin daha önce listesinde bulunan Vermaelen, Marlon'u yollayan Barcelona'nın Belçikalı stoperi satma kararından vazgeçmesi nedeniyle gündemden çıktı.
Fenerbahçe'de stoper için ilk aday Ahmed Hegazy
Bu gelişmeyle sarı-lacivertliler rotayı yine İngiltere'ye çevirdi.