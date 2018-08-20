Fenerbahçe ve Beşiktaşın Kagawa kapışması - Galeri - Fotomaç
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Kagawa kapışması

    Emre Akbaba için Galatasaray ile karşı karşıya gelen F.Bahçe, bu kez de Beşiktaş'ın listesindeki Kagawa'ya kanca attı
    20 Ağustos 2018 Pazartesi, 00:50:08 Güncelleme: 00:50:59
    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Kagawa kapışması
    • 1
    • 6
    Fenerbahçe ve Beşiktaşın Kagawa kapışması

    Emre Akbaba için Galatasaray ile karşı karşıya gelen F.Bahçe, bu kez de Beşiktaş'ın listesindeki Kagawa'ya kanca attı

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Kagawa kapışması
    • 2
    • 6
    Fenerbahçe ve Beşiktaşın Kagawa kapışması

    F.Bahçe transferde ezeli rakipleriyle sürekli karşı karşıya geliyor. Emre Akbaba transferinde Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe bu kez de Dortmund'un Japon 10 numarası Shinji Kagawa için Beşiktaş ile müthiş bir yarış içersinde.

    KİRALIK OLARAK İSTİYOR
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    KİRALIK OLARAK İSTİYOR

    Gıulıano ile yollarını ayıran Kanarya, orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin de tıpkı Beşiktaş gibi yıldız oyuncuyu kiralamak istediği öğrenildi.

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    DORTMUND'TAN AYRILACAK
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    DORTMUNDTAN AYRILACAK

    Dortmund ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona erecek Kagawa, top tekniğinin yanı sıra bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çekiyor. 29 yaşındaki yıldız Almanya'dan ayrılmak istiyor.

    146 MAÇTA 41 GOL 37 ASİST
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    146 MAÇTA 41 GOL 37 ASİST

    95 kez Japonya Milli Takım formasını giyen Shinji Kagawa, bu karşılaşmalarda 31 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, 146 Bundesliga maçında 41 gol atarken 37 kez de asist yaptı.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Kagawa kapışması
    • 6
    • 6
    Fenerbahçe ve Beşiktaşın Kagawa kapışması
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