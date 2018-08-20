Fenerbahçe ve Beşiktaşın Kagawa kapışması

F.Bahçe transferde ezeli rakipleriyle sürekli karşı karşıya geliyor. Emre Akbaba transferinde Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe bu kez de Dortmund'un Japon 10 numarası Shinji Kagawa için Beşiktaş ile müthiş bir yarış içersinde.



