Fenerbahçe ve Beşiktaşın Kagawa kapışması

Emre Akbaba için Galatasaray ile karşı karşıya gelen F.Bahçe, bu kez de Beşiktaş'ın listesindeki Kagawa'ya kanca attı
20 Ağustos 2018 Pazartesi, 00:50:08
Güncelleme: 00:50:59
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Kagawa kapışması
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Emre Akbaba için Galatasaray ile karşı karşıya gelen F.Bahçe, bu kez de Beşiktaş'ın listesindeki Kagawa'ya kanca attı
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Kagawa kapışması
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F.Bahçe transferdeezeli rakipleriylesüreklikarşı karşıyageliyor. EmreAkbabatransferindeGalatasaray ilekarşı karşıya gelenFenerbahçe bu kezde Dortmund'unJapon 10 numarasıShinji Kagawa içinBeşiktaş ile müthişbir yarış içersinde.
KİRALIK OLARAK İSTİYOR
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Gıulıano ile yollarını ayıranKanarya,orta sahaya takviyeyapmak içinkolları sıvadı. Fenerbahçe'ninde tıpkıBeşiktaş gibi yıldızoyuncuyu kiralamakistediği öğrenildi.
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DORTMUND'TAN AYRILACAK
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Dortmund ile olan sözleşmesi2020 yılında sonaerecek Kagawa, toptekniğinin yanı sırabitmek bilmez enerjisiyledikkat çekiyor.29 yaşındakiyıldız Almanya'danayrılmak istiyor.
146 MAÇTA 41 GOL 37 ASİST
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95 kez Japonya Milli Takım formasını giyen Shinji Kagawa, bu karşılaşmalarda 31 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, 146 Bundesliga maçında 41gol atarken 37 kez de asist yaptı.