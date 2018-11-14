Comolliye ince ayar! - Galeri - Fotomaç
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Comolli'ye ince ayar!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar aldığı ortaya çıktı.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 01:16:00
Güncelleme: 07:58:56
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Damien Comolli'yle ilgili flaş bir karar aldı...
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Bu karara göre, daha önce Sheffield United takımında da yöneticilik yapan yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Samandıra'da görevlendirildi.
Bu atama sonrası Baki'nin sportif direktör Comolli'nin yetkilerine kısıtlama getirdiği öğrenildi.
Damien Comolli, Samandıra'dan kopmayacak ama altyapı, akademi ve scout çalışmalarına ağırlık verecek.
TRANSFERLER YİNE COMOLLİ'DE
Karar sonrası, Comolli bir süre için altyapı, akademi ve scout çalışmalarına ağırlık verecek. Transferde ise yine aktif olacak.