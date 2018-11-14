Comolliye ince ayar! - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Comolli'ye ince ayar!

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar aldığı ortaya çıktı.
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 01:16:00 Güncelleme: 07:58:56
    Comolliye ince ayar!

    Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Damien Comolli'yle ilgili flaş bir karar aldı...

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    Comolliye ince ayar!

    Bu karara göre, daha önce Sheffield United takımında da yöneticilik yapan yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Samandıra'da görevlendirildi.

    Comolliye ince ayar!

    Bu atama sonrası Baki'nin sportif direktör Comolli'nin yetkilerine kısıtlama getirdiği öğrenildi.

    Comolliye ince ayar!

    Damien Comolli, Samandıra'dan kopmayacak ama altyapı, akademi ve scout çalışmalarına ağırlık verecek.

    Comolliye ince ayar!

    TRANSFERLER YİNE COMOLLİ'DE
    Karar sonrası, Comolli bir süre için altyapı, akademi ve scout çalışmalarına ağırlık verecek. Transferde ise yine aktif olacak.

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