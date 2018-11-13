Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! - Galeri - Fotomaç
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!

    Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Beşiktaş, yıldız ismin transferi için karşı karşıya geldi
    13 Kasım 2018 Salı, 16:08:40 Güncelleme: 16:12:44
    Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!

    Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer için karşı karşıya geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!

    Alman Bild gazetesinin haberine göre Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı oyuncunun peşine düştü.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!

    Haberde Berkay Özcan'ın iki ekip tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!

    Fenerbahçe'nin önümüzdeki yaz için bir girişimde bulunmayı planladığı, Beşiktaş'ın ise ara transfer döneminde bir hamle yapabileceği kaydedildi.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!

    Stuttgart ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki orta saha, Tayfun Korkut döneminde sadece 6 dakika süre alabilmişti.

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