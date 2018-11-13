Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!
Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Beşiktaş, yıldız ismin transferi için karşı karşıya geldi
13 Kasım 2018 Salı, 16:08:40
Güncelleme: 16:12:44
Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer için karşı karşıya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alman Bild gazetesinin haberine göre Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı oyuncunun peşine düştü.
Haberde Berkay Özcan'ın iki ekip tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki yaz için bir girişimde bulunmayı planladığı, Beşiktaş'ın ise ara transfer döneminde bir hamle yapabileceği kaydedildi.
Stuttgart ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki orta saha, Tayfun Korkut döneminde sadece 6 dakika süre alabilmişti.