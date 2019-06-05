Comolli'den flaş transfer! Yer yerinden oynayacak - Fotomaç
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Comolli'den flaş transfer! Yer yerinden oynayacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet transferini en kısa sürede bitirmek için kolları sıvadı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Sportif Direktör Damien Comolli, tecrübeli teknik adamın istediği tarzda öyle bir golcü buldu ki yer yerinden oynayacak...

5 Haziran 2019 Çarşamba 08:30 Güncelleme: 05.06.2019 08:38
Comolli'den flaş transfer! Yer yerinden oynayacak

Geride bıraktığımız sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...

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Comolli'den flaş transfer! Yer yerinden oynayacak

Sarı-Lacivertliler, önceliğini Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda forvet transferine verdi.

Comolli'den flaş transfer! Yer yerinden oynayacak

Yanal, yönetime 2013-14 sezonu şampiyonluğunu hatırlatarak o dönemde forma giyen golcülerin özelliklerine sahip iki forvet istedi.

Comolli'den flaş transfer! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe'nin ligi Nisan ayında şampiyon tamamladğı o sezon forvetleri Sow, Webo, Emenike ve Kuyt'tı...

Comolli'den flaş transfer! Yer yerinden oynayacak

Comolli, Yanal'ın aradığı seri ve bitirici özellikleri olan golcüyü sonunda buldu...

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