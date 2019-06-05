Barcelona'lı süper yıldız Fenerbahçe'ye! - Fotomaç
05 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Barcelona'lı süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Barcelona'lı süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Ersun Yanal ve Damien Comolli'nin yanı sıra başkan Ali Koç'ta transfer için temaslarını sürdürüyor. Yeni sezonda yepyeni bir kadro kurmak isteyen sarı-laciverlilerin gündemindeki son isim La Liga devi Barcelona'dan oldu. Barçalı süper yıldız için ilk temaslar gerçekleşti. İşte o isim...
5 Haziran 2019 Çarşamba 07:59 Güncelleme: 05.06.2019 07:59
Barcelona'lı süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe sezonun tamamlanmasının ardından tranfer harekatına hız verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Barcelona'lı süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Bu sezon taraftarlarına tam bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezon için hata yapmak istemiyor.

Barcelona'lı süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe birçok isimle yollarını ayırma kararı alırken eksik mevkiler içinde transferler gerçekleştirerek sezona yepyeni bir başlamayı planlıyor.

Barcelona'lı süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Ersun Yanal ve Damien Comolli'nin yanı sıra sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'ta transferleri gerçekleştirebilmek için mesai yapmaya devam ediyor.

Barcelona'lı süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Başkan Ali Koç, İspanya'daki Final-Four maçları sırasında Barcelonalı yetkililer ile bir araya gelmişti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN