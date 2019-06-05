Barcelona'lı süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Ersun Yanal ve Damien Comolli'nin yanı sıra başkan Ali Koç'ta transfer için temaslarını sürdürüyor. Yeni sezonda yepyeni bir kadro kurmak isteyen sarı-laciverlilerin gündemindeki son isim La Liga devi Barcelona'dan oldu. Barçalı süper yıldız için ilk temaslar gerçekleşti. İşte o isim...
5 Haziran 2019 Çarşamba 07:59
Güncelleme: 05.06.2019 07:59
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Fenerbahçe sezonun tamamlanmasının ardından tranfer harekatına hız verdi.
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Bu sezon taraftarlarına tam bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezon için hata yapmak istemiyor.
Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe birçok isimle yollarını ayırma kararı alırken eksik mevkiler içinde transferler gerçekleştirerek sezona yepyeni bir başlamayı planlıyor.
Ersun Yanal ve Damien Comolli'nin yanı sıra sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'ta transferleri gerçekleştirebilmek için mesai yapmaya devam ediyor.
Başkan Ali Koç, İspanya'daki Final-Four maçları sırasında Barcelonalı yetkililer ile bir araya gelmişti.