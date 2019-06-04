Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili kararını net bir şekilde verdi. İşte son dakika gelişmesinden detaylar...
4 Haziran 2019 Salı 22:49
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Sarı-lacivertlilerin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Ozan Tufan, takımdaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Genç futbolcu bu sebeple geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiralanmıştı.