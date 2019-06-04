Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı! - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili kararını net bir şekilde verdi. İşte son dakika gelişmesinden detaylar...
4 Haziran 2019 Salı 22:49
Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!
Sarı-lacivertlilerin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Ozan Tufan, takımdaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!
Genç futbolcu bu sebeple geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiralanmıştı.
Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!
Sergen Yalçın'ın ''Ozan'a futbolu hatırlatacağız'' açıklamasının ardından Alanyaspor'daki performansı merak ediliyordu.
Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!
Ozan Tufan, buradaki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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