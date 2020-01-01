Comolli Fenerbahçe'de transfer bombasını patlatıyor! Luka Modric... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Comolli Fenerbahçe'de transfer bombasını patlatıyor! Luka Modric...

Comolli Fenerbahçe'de transfer bombasını patlatıyor! Luka Modric...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, savunmaya, orta sahaya ve ileri uca takviye yapmak için düğmeye bastı... Süper Lig'in 17. haftasında alınan Rizespor galibiyeti sonrasında şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen kanarya, ara transferde doğru isimlere imza attırarak kadrosunu güçlendirmek ve 20. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor... Bu bağlamda Fenerbahçe için Fransa'da sürpriz bir haber yayınlandı! İşte sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için Avrupa'nın dev kulüpleriyle yarışa girdiği transfer operasyonunun detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
1 Ocak 2020 Çarşamba 13:07 Güncelleme: 01.01.2020 13:22
Comolli Fenerbahçe'de transfer bombasını patlatıyor! Luka Modric...

Fenerbahçe, ocak transfer sezonunda kadrosuna maliyeti düşük ve kaliteli isimleri dahil ederek şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor...

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Comolli Fenerbahçe'de transfer bombasını patlatıyor! Luka Modric...

Teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetimle beraber gelecek ve gidecek isimleri masaya yatıran sarı lacivertlilier, operasyonu titizlikle yürütüyor.

Comolli Fenerbahçe'de transfer bombasını patlatıyor! Luka Modric...

Avrupa'dan ve dünyadan çeşitli yıldızlarla temas haline geçen Fenerbahçeli kurmaylar, bir yandan yıldız isimlerle el sıkışırken, bir yandan da genç yeteneklere göz kırpıyor...

Comolli Fenerbahçe'de transfer bombasını patlatıyor! Luka Modric...

Sezon başında İran'ın İstiklal takımından Allahyar Sayyadmanesh'e (17) resmi sözleşmeyi imzalattıran Fenerbahçe, İranlı golcüyü pişmesi için TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralamıştı. Bu doğrultuda giden kanarya çalışmalarına hız verdi..

Comolli Fenerbahçe'de transfer bombasını patlatıyor! Luka Modric...

GÖZDE İSİM SEKIDIKA

Ara transferde yetenek avcılığına devam eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da peşinde koştuğu Eskişehirsporlu Jesse Sekidika'ya göz kırpmıştı...

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