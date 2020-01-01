Comolli Fenerbahçe'de transfer bombasını patlatıyor! Luka Modric...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, savunmaya, orta sahaya ve ileri uca takviye yapmak için düğmeye bastı... Süper Lig'in 17. haftasında alınan Rizespor galibiyeti sonrasında şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen kanarya, ara transferde doğru isimlere imza attırarak kadrosunu güçlendirmek ve 20. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor... Bu bağlamda Fenerbahçe için Fransa'da sürpriz bir haber yayınlandı! İşte sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için Avrupa'nın dev kulüpleriyle yarışa girdiği transfer operasyonunun detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

1 Ocak 2020 Çarşamba 13:07 Güncelleme: 01.01.2020 13:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





