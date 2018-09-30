Çaykur Rizespor - Fenerbahçe muhtemel on birler! - Galeri - Fotomaç
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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe muhtemel on birler!
Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular Çaykur Rizespor karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyor.
30 Eylül 2018 Pazar, 12:38:41
Güncelleme: 12:47:40
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe muhtemel on birler!
6 maçta 7 puanlık tablo sarı lacivertli takımda herkesin canını sıkıyor.
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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe muhtemel on birler!
Teknik heyet, Çaykur Rize maçının 'olmazsa olmaz' bir maç olduğunu sık sık futbolculara anlattı ve 3 puanı almaktan başka çarelerinin olmadığını ifade etti.
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe muhtemel on birler!
Bunun yanı sıra Samandıra'da konuşulan bir başka konu ise, Rize deplasmanının bir serinin başlangıcı olması.
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe muhtemel on birler!
Fenerbahçe, bugün oynayacağı Rizespor maçının ardından sahasında Başakşehir, deplasmanda Sivas ve yine sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe muhtemel on birler!
Sarı-lacivertliler, 11.hafta Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ın karşısına çıkacak.