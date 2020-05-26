Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriqi için bir talip daha ortaya çıktı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan ekip, kadrosunu Muriqi ile güçlendirmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri