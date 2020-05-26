Bir talip daha! Şampiyonlar Ligi ödülü Vedat Muriqi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Mayıs 2020, Salı
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Bir talip daha! Şampiyonlar Ligi ödülü Vedat Muriqi

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriqi için bir talip daha ortaya çıktı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan ekip, kadrosunu Muriqi ile güçlendirmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

26 Mayıs 2020 Salı 02:07 Güncelleme: 26.05.2020 02:07
Bir talip daha! Şampiyonlar Ligi ödülü Vedat Muriqi

Yaz transfer döneminde 13 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de şüphesiz en flaş transfer Vedat Muriqi olmuştu.

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Bir talip daha! Şampiyonlar Ligi ödülü Vedat Muriqi

Galatasaray ile kıyasıya bir yarışa giren sarı-lacivertli ekip, 3.5 milyon euro + 3 kiralık futbolcu karşılığında Muriqi'yi kadrosuna katmıştı.

Bir talip daha! Şampiyonlar Ligi ödülü Vedat Muriqi

Sarı Kanaryalar ile 28 karşılaşmada 15 gol 6 asistlik bir performans sergileyen Kosovalı golcü, Avrupa devlerini de peşine taktı.

Bir talip daha! Şampiyonlar Ligi ödülü Vedat Muriqi

İngiltere Premier Lig ve Serie A ekipleri başta olmak üzere birçok ekibin radarında bulunan 26 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir talip ortaya çıktı.

Bir talip daha! Şampiyonlar Ligi ödülü Vedat Muriqi

NtvSpor'un haberine göre; Fransa Ligue 1'in corona virüsü salgını nedeniyle tescil edilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanan Rennes, Vedat Muriqi'yi istiyor.

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