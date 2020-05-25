Haberler Galeri İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Yardımcıları da belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Yardımcıları da belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdürüyordu. Bu arayışlar son buldu ve yapılan görüşmelerin ardından bütün pürüzler ortadan kalktı. Öyle ki takımın başına gelecek teknik adamın yardımcıları da belli oldu. İşte sarı-lacivertlilerin başına geçecek o isim ve teknik heyet...

25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:20 Güncelleme: 25.05.2020 18:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





