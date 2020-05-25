İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Yardımcıları da belli oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Yardımcıları da belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdürüyordu. Bu arayışlar son buldu ve yapılan görüşmelerin ardından bütün pürüzler ortadan kalktı. Öyle ki takımın başına gelecek teknik adamın yardımcıları da belli oldu. İşte sarı-lacivertlilerin başına geçecek o isim ve teknik heyet...
25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:20 Güncelleme: 25.05.2020 18:23
İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Yardımcıları da belli oldu

Fenerbahçe'de yönetim hayal edilen futbolu oynatacak teknik adamı buldu.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Yardımcıları da belli oldu

Ajansspor'un haberine göre, sarı-lacivertli kurmaylar Zico'lu Fenerbahçe döneminde futbol oynayan bir takımı sahada görmeyi amaçlıyor.

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Yardımcıları da belli oldu

Ofansif, göze hoş gelen ve başarıyı da yakalayan bir sarı lacivertli takımı oluşturmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe yönetimi takımı emanet edecek ismi ve yardımcılarını belirledi ve artık resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

İşte sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü ve yardımcıları...

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Yardımcıları da belli oldu

MEHMET AURELIO TEKNİK EKİBE KATILDI!
2003-08 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Mehmet Aurelio 12 yıl aranın ardından sarı-lacivertli takıma döndü.

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Yardımcıları da belli oldu

Futbolculuk döneminde birçok başarıya imza atan Aurelio, şimdi de teknik heyette sarı-lacivertlilerin başarısı için hizmet edecek.

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