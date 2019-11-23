Berke Özer'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'den sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiralanan Berke Özer, "Oynadıkça kendimi daha iyi geliştiriyorum. Hem yabancı dil hem Avrupa... Farklı bir kültür. O da benim için bambaşka bir fırsat. İnşallah Fenerbahçe'ye daha da hazır bir şekilde geri döneceğim" dedi.