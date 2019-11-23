Fenerbahçe'den sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiralanan Berke Özer, "Oynadıkça kendimi daha iyi geliştiriyorum. Hem yabancı dil hem Avrupa... Farklı bir kültür. O da benim için bambaşka bir fırsat. İnşallah Fenerbahçe'ye daha da hazır bir şekilde geri döneceğim" dedi.
23 Kasım 2019 Cumartesi 22:15
Güncelleme: 23.11.2019 22:15
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Berke Özer'den flaş Fenerbahçe açıklaması!
Bu sezon başında Fenerbahçe'den Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan Berke Özer, geçtiğimiz gün geçirdiği menisküs ameliyatının ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Tedavisine sarı-lacivertli kulüpte devam edilen Özer, A takım antrenmanını izledikten sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
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Berke Özer'den flaş Fenerbahçe açıklaması!
"3-4 HAFTA SONRA MAÇ OYNAYACAK SEVİYEYE GELECEĞİM" Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Berke Özer, "Belçika'da yaklaşık 14 maç oynadım. Son maçımızda 90'ıncı dakikada son topta sakatlandım. Sonra yapılan doktor kontrollerinin ardından menisküste yırtık olduğunu anladık.
Berke Özer'den flaş Fenerbahçe açıklaması!
Ertesi gün menisküs ameliyatı oldum. Çok şükür sıkıntı olacak bir durum değil. Doktorumuz da 3-4 hafta gibi bir süre verdi. İnşallah 3-4 hafta sonra tekrar maç oynayacak seviyeye gelebileceğim.
Berke Özer'den flaş Fenerbahçe açıklaması!
Şimdi 2-3 günlük daha dinlenmem var. Daha sonra burada fizyoterapistlerimizle çalışmaya başlayacağız" dedi.
Berke Özer'den flaş Fenerbahçe açıklaması!
"BELÇİKA'YA MAÇ OYNAMAYA HAZIR HALDE GİTMEK İSTEDİM" Tedavi sürecini Can Bartu Tesisleri'nde geçirecek olan genç kaleci, "Sağ olsun doktorumuz da hocamız da hepsi yardımcımız oldu.