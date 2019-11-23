Luiz Gustavo'dan 'Müslüm Gürses' benzetmesine yanıt!

"FUTBOL BİZİM İÇİN BİR GELENEK"

Gustavo, ülkesi Brezilya'nın futbolcu yetiştirme konusundaki başarısı için ise şunları kaydetti:

"Bunun için spesifik bir şey söylemek zor. Belki de şansımız yaver gitti ve Brezilya, tarihi boyunca çok iyi ve yetenekli oyuncular çıkarmayı becerebildi. Brezilya'da futbola karşı her zaman büyük bir aşk ve tutku olmuştur. Futbol bizim için bir gelenek. Bu fark yaratabilmiş olabilir. Günümüz futbolunda da çok fazla ülkeden üst düzey, yetenekli futbolcu çıkabiliyor. Brezilya'dan daha önce hücum oyuncuları yurt dışına transfer olurdu ancak son 20 yıldır çok sayıda savunma oyuncusu veya savunma özellikli oyuncular da yurt dışına transfer olmaya başladı. Bu nasıl oldu? Futbolun gelişimiyle açıklanabilir bu durum. Dünya genelinde defansif oyuncuların önemi artıyor, çok iyi defans oyuncuları çıkıyor. Bu da ofansif oyuncuların işini biraz daha zorlaştırıyor. Brezilya'da da bu durum sonucunda defansif olarak çok yetenekli oyuncular çıkmaya başladı."