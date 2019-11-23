Luiz Gustavo'dan 'Müslüm Gürses' benzetmesine yanıt!
Fenerbahçe'nin sezon başında Olympique Marsilya'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Fenerbahçe Dergisi'ne çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, merhum sanatçı Müslüm Gürses'e benzetilmesine de dikkat çeken bir yanıt verdi...
Bugün bulunduğu konuma gelebilmek için çok çalıştığını belirten deneyimli oyuncu, "Brezilya'daki bütün erkek çocukları çok küçük yaşta futbol oynamaya başlarlar. Ben de 5 yaşından beri futbol oynuyorum. Her zaman futbol oynamaktan büyük keyif aldım. Tanrı'ya şükürler olsun ki hem kendimin hem de ailemin rüyası olan profesyonel bir futbolcu olma hedefimi gerçekleştirdim. Sade bir çocukluk geçirdim. Şartlarımız çok iyi olmasa da hayalimi gerçekleştirmemi sağlayacak kadar yeterli şartlarımız vardı. Bir futbol kulübünde oynamaya 16 yaşında başladım. Bir amatör takımla Sao Paolo Kupası adlı turnuvada oynadım ve genç futbolcular için bu çok önemli bir turnuvaydı. Daha sonra profesyonel oldum ve Brezilya'nın kuzeyinde SBH adlı bir kulüpte oynamaya başladım. 19 yaşında Almanya'ya gidene kadar bu kulüpte oynadım. Sokakta futbol oynarken daha sonra futbol okullarında eğitim gördüm, amatör takımlarda oynadım ve bu seviyeye gelebilmek için gerçekten çok çalıştım" diye konuştu.
"FUTBOL BİZİM İÇİN BİR GELENEK"
Gustavo, ülkesi Brezilya'nın futbolcu yetiştirme konusundaki başarısı için ise şunları kaydetti:
"Bunun için spesifik bir şey söylemek zor. Belki de şansımız yaver gitti ve Brezilya, tarihi boyunca çok iyi ve yetenekli oyuncular çıkarmayı becerebildi. Brezilya'da futbola karşı her zaman büyük bir aşk ve tutku olmuştur. Futbol bizim için bir gelenek. Bu fark yaratabilmiş olabilir. Günümüz futbolunda da çok fazla ülkeden üst düzey, yetenekli futbolcu çıkabiliyor. Brezilya'dan daha önce hücum oyuncuları yurt dışına transfer olurdu ancak son 20 yıldır çok sayıda savunma oyuncusu veya savunma özellikli oyuncular da yurt dışına transfer olmaya başladı. Bu nasıl oldu? Futbolun gelişimiyle açıklanabilir bu durum. Dünya genelinde defansif oyuncuların önemi artıyor, çok iyi defans oyuncuları çıkıyor. Bu da ofansif oyuncuların işini biraz daha zorlaştırıyor. Brezilya'da da bu durum sonucunda defansif olarak çok yetenekli oyuncular çıkmaya başladı."
'MÜSLÜM GÜRSES' YORUMU
Sambacı, sosyal medyada bazı taraftarların kendisini merhum sanatçı Müslüm Gürses'e benzettiğinin aktarılması üzerine, konudan haberinin olmadığını söyledi. Sanatçının fotoğraflarına bakan Gustavo, "O beyaz ben siyahiyim. Tek ortak yönümüz saçlarımız. Biraz benziyor ama" dedi.