Belli oldu! Vedat Muriç ve Max Kruse... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Haberler Galeri Belli oldu! Vedat Muriç ve Max Kruse...

Belli oldu! Vedat Muriç ve Max Kruse...

Fenerbahçe'de Max Kruse ve Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yaklaşık 1 aydır sakatlığı sebebi ile formasından uzak kalan Kruse ve bileğinde yaşadığı sorun nedeni ile Kosova'nın kadrosundan çıkarılan Vedat Muriç'in son durumları belli oldu.
12 Kasım 2019 Salı 19:04
Belli oldu! Vedat Muriç ve Max Kruse...

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de gözler bu maça çevrildi.

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Belli oldu! Vedat Muriç ve Max Kruse...

Son olarak Kasımpaşa maçını 3-2 kazanarak ikinci sıraya yükselen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal hata istemiyor.

Belli oldu! Vedat Muriç ve Max Kruse...

Zorlu deplasmandan üç puan hedefinde olan Fenerbahçe'de Max Kruse ve Vedat Muriç'in sakatlıkları merak konusu olmuştu.

Belli oldu! Vedat Muriç ve Max Kruse...

Sarı-lacivertlilerin hücum hattının önemli iki isminin son durumları belli oldu.


Belli oldu! Vedat Muriç ve Max Kruse...

Yaklaşık 1 ay önce Fenerbahçe'nin antrenman sırasında kasığında 2. derece yırtık oluşan Fenerbahçeli Max Kruse'nin BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyordu.

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