Fenerbahçe'de Max Kruse ve Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yaklaşık 1 aydır sakatlığı sebebi ile formasından uzak kalan Kruse ve bileğinde yaşadığı sorun nedeni ile Kosova'nın kadrosundan çıkarılan Vedat Muriç'in son durumları belli oldu.
12 Kasım 2019 Salı 19:04
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Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de gözler bu maça çevrildi.
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Son olarak Kasımpaşa maçını 3-2 kazanarak ikinci sıraya yükselen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal hata istemiyor.
Zorlu deplasmandan üç puan hedefinde olan Fenerbahçe'deMaxKruse ve Vedat Muriç'in sakatlıkları merak konusu olmuştu.
Sarı-lacivertlilerin hücum hattının önemli iki isminin son durumları belli oldu.
Yaklaşık 1 ay önce Fenerbahçe'nin antrenman sırasında kasığında 2. derece yırtık oluşan FenerbahçeliMaxKruse'ninBtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyordu.