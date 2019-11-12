Belli oldu! Vedat Muriç ve Max Kruse...

Fenerbahçe'de Max Kruse ve Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yaklaşık 1 aydır sakatlığı sebebi ile formasından uzak kalan Kruse ve bileğinde yaşadığı sorun nedeni ile Kosova'nın kadrosundan çıkarılan Vedat Muriç'in son durumları belli oldu.

12 Kasım 2019 Salı 19:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





