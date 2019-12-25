Belli oldu... Fenerbahçe'de son dakika! Victor Moses...
Ara transfer döneminde yapacağı operasyona hazırlanan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri de ardı ardına yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde yapılacak transferler öncesi oyuncu ve menajerleriyle görüşmeler sürerken takım içinde de sıcak saatler yaşanıyor... Bu kapsamda sakatlığı bulunan Victor Moses ile ilgili sıcak bir haber geldi! İşte en sıcak Fenerbahçe son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
25 Aralık 2019 Çarşamba 11:08
Güncelleme: 25.12.2019 11:25
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor...
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Transferde eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre transfer listesini belirledi.
Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin öneminin farkında olan deneyimli teknik adam, transferde hata yapmak istemiyor.
TAKIM İÇİ OPERASYON...
Fransız sportif direktör DamienComolli ile birlikte yürütülen transfer operasyonunda adaylar çoğalırken takım içi operasyonlar da devam ediyor...
TRANSFER PLANI VE MEVCUT KADRO KARARI...
Comolli ve ekibi, uygun rakama alınabilecek+kiralanabilecek isimler üzerinde liste hazırlarken diğer yandan mevcut kadroyu da düşünüyor.