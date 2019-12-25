Belli oldu... Fenerbahçe'de son dakika! Victor Moses...

Ara transfer döneminde yapacağı operasyona hazırlanan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri de ardı ardına yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde yapılacak transferler öncesi oyuncu ve menajerleriyle görüşmeler sürerken takım içinde de sıcak saatler yaşanıyor... Bu kapsamda sakatlığı bulunan Victor Moses ile ilgili sıcak bir haber geldi! İşte en sıcak Fenerbahçe son dakika gelişmesinin ayrıntıları...