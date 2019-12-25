Fenerbahçe'den ters köşe! Kolarov beklenirken... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den ters köşe! Kolarov beklenirken...

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte oyuncu arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirip sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla başlama planları yapan sarı-lacivertliler yıldız isimde imza aşamasına geldi. İşte detaylar...

25 Aralık 2019 Çarşamba 08:44
Fenerbahçe'den ters köşe! Kolarov beklenirken...

Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Ülker Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

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Fenerbahçe'den ters köşe! Kolarov beklenirken...

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertliler, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta zorlu rakibini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç'in golleriyle devirmeyi başardı.

Fenerbahçe'den ters köşe! Kolarov beklenirken...

Ligin 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor'u yenerek ligin ilk yarısını moralli kapatmak isteyen Kanarya'da ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verildi.

Fenerbahçe'den ters köşe! Kolarov beklenirken...

FFP nedeniyle kiralık oyunculara yönelecek olan Fenerbahçe, Alper Potuk ve Mehmet Ekici gibi kadroda düşünülmeyen isimleri satarak transfer için kaynak yaratmaya çalışacak.

Fenerbahçe'den ters köşe! Kolarov beklenirken...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda sarı-lacivertlilerin adı Ricardo Rodriguez, Ahmed Musa, Bernard Mensah, Pedro ve Jesse Sekidika gibi isimlerle anılıyor.

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