Fenerbahçe'den ters köşe! Kolarov beklenirken...

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte oyuncu arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirip sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla başlama planları yapan sarı-lacivertliler yıldız isimde imza aşamasına geldi. İşte detaylar...
25 Aralık 2019 Çarşamba 08:44
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Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Ülker Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
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Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertliler, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta zorlu rakibini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç'in golleriyle devirmeyi başardı.
Ligin 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı ÇaykurRizespor'u yenerek ligin ilk yarısını moralli kapatmak isteyen Kanarya'da ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verildi.
FFP nedeniyle kiralık oyunculara yönelecek olan Fenerbahçe, Alper Potuk ve Mehmet Ekici gibi kadroda düşünülmeyen isimleri satarak transfer için kaynak yaratmaya çalışacak.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda sarı-lacivertlilerin adı RicardoRodriguez, Ahmed Musa, BernardMensah, Pedro ve JesseSekidika gibi isimlerle anılıyor.