Fenerbahçe transferi imza aşamasına getirdi! Sadık'ın yerine yıldız isim - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe transferi imza aşamasına getirdi! Sadık'ın yerine yıldız isim

Fenerbahçe transferi imza aşamasına getirdi! Sadık'ın yerine yıldız isim

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte oyuncu arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Sadık Çiftpınar'ın ameliyat olarak sezonu kapatmasının ardından gözler stoper transferine çevrilmişti. Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirip sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla başlama planları yapan sarı-lacivertliler, Milan forması giyen sol bek Ricardo Rodriguez'in ardından bir transferi daha imza aşamasına getirdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

25 Aralık 2019 Çarşamba 07:38
Fenerbahçe transferi imza aşamasına getirdi! Sadık'ın yerine yıldız isim

Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Ülker Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

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Fenerbahçe transferi imza aşamasına getirdi! Sadık'ın yerine yıldız isim

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertliler, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta zorlu rakibini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç'in golleriyle devirmeyi başardı.

Fenerbahçe transferi imza aşamasına getirdi! Sadık'ın yerine yıldız isim

Ligin 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor'u yenerek ligin ilk yarısını moralli kapatmak isteyen Kanarya'da ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verildi.

Fenerbahçe transferi imza aşamasına getirdi! Sadık'ın yerine yıldız isim

FFP nedeniyle kiralık oyunculara yönelecek olan Fenerbahçe, Alper Potuk ve Mehmet Ekici gibi kadroda düşünülmeyen isimleri satarak transfer için kaynak yaratmaya çalışacak.

Fenerbahçe transferi imza aşamasına getirdi! Sadık'ın yerine yıldız isim

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda sarı-lacivertlilerin adı Ricardo Rodriguez, Ahmed Musa, Bernard Mensah, Pedro ve Jesse Sekidika gibi isimlerle anılıyor.

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