Fenerbahçe transferi imza aşamasına getirdi! Sadık'ın yerine yıldız isim

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte oyuncu arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Sadık Çiftpınar'ın ameliyat olarak sezonu kapatmasının ardından gözler stoper transferine çevrilmişti. Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirip sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla başlama planları yapan sarı-lacivertliler, Milan forması giyen sol bek Ricardo Rodriguez'in ardından bir transferi daha imza aşamasına getirdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...