Bale, Modric, Suarez... Hiçbirini Comolli bulmamış! - Galeri - Fotomaç
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Bale, Modric, Suarez... Hiçbirini Comolli bulmamış!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli için flaş bir iddia ortaya atıldı
10 Ekim 2018 Çarşamba, 09:33:53
Güncelleme: 09:38:23
Bale, Modric, Suarez... Hiçbirini Comolli bulmamış!
Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, Steve Hitchen olmadan yolda kaldı. Tottenham ve Liverpool'da Comolli'nin keşifleri olarak bilinen yıldızları bulan ismin, 'Oyuncu Avcısı' olarak bilinen Steve Hitchen olduğu ortaya çıktı.
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Bale, Modric, Suarez... Hiçbirini Comolli bulmamış!
1995-2004 arasında futbolcu olan Hitchen'ın yolu Comolli ile kesişti.
Bale, Modric, Suarez... Hiçbirini Comolli bulmamış!
Hitchen, 2005'ten 1 Temmuz 2008'e kadar tamamen Comolli'ye bağlıydı.
Bale, Modric, Suarez... Hiçbirini Comolli bulmamış!
Comolli, Modric'in imza attığı gün Hitchen'ı resmi olarak kulübe aldı. Hitchen Ekotto, Bale ve Modric'i kazandırarak zirveye çıktı.
Bale, Modric, Suarez... Hiçbirini Comolli bulmamış!
LİVERPOOL'DA BULUŞTULAR
28 Ekim 2008'de Tottenham'dan ayrılan Comolli, St. Etienne'e geçti. Hitchen 2011'e kadar Tottenham için çalışmaya devam etti.
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