Fenerbahçede hoca değişimi için 5 seçenek! - Galeri - Fotomaç
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe'de hoca değişimi için 5 seçenek!

    Yönetim, sancılı değişim sürecinde Cocu'nun arkasında durmaya çalışıyor. Ancak saha sonuçlarının bu şekilde devam etmesi halinde Hollandalı ile yollar ayrılabilir. Fenebahçe, B Planı için de farklı isimleri gündemine almış durumda
    9 Ekim 2018 Salı, 23:18:04 Güncelleme: 23:21:23
    Fenerbahçe'de hoca değişimi için 5 seçenek!
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    Fenerbahçede hoca değişimi için 5 seçenek!

    Sarı-Lacivertliler, kulüp olarak büyük bir değişim yaşarken gözler futbol branşı üzerindeydi.

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    Fenerbahçe'de hoca değişimi için 5 seçenek!
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    Fenerbahçede hoca değişimi için 5 seçenek!

    Değişimin en önemli parçasında işler iyi gitmeyince teknik direktörlüğe getirilen Phillip Cocu üzerindeki baskı arttı.

    Fenerbahçe'de hoca değişimi için 5 seçenek!
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    Fenerbahçede hoca değişimi için 5 seçenek!

    Her basın toplantısında "İstifa edecek misiniz?" sorusuyla karşı karşıya kalan Hollandalı çalıştırıcının durumu kritik.

    Fenerbahçe'de hoca değişimi için 5 seçenek!
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    Fenerbahçede hoca değişimi için 5 seçenek!

    Başkan Ali Koç ve yönetimi, 47 yaşındaki hocanın arkasında durmaya çalışsa da saha sonuçları düzelmediği için alternatif planlar da hazırlanıyor.

    Fenerbahçe'de hoca değişimi için 5 seçenek!
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    Fenerbahçede hoca değişimi için 5 seçenek!

    Fenerbahçe yönetiminin önünde 5 seçenek bulunuyor. İşte tek tek o maddeler:

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