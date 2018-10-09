Fenerbahçede hoca değişimi için 5 seçenek!

Fenerbahçe'de hoca değişimi için 5 seçenek!

Yönetim, sancılı değişim sürecinde Cocu'nun arkasında durmaya çalışıyor. Ancak saha sonuçlarının bu şekilde devam etmesi halinde Hollandalı ile yollar ayrılabilir. Fenebahçe, B Planı için de farklı isimleri gündemine almış durumda

9 Ekim 2018 Salı, 23:18:04 Güncelleme: 23:21:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





