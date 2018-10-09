Fenerbahçede hoca değişimi için 5 seçenek!

Yönetim, sancılı değişim sürecinde Cocu'nun arkasında durmaya çalışıyor. Ancak saha sonuçlarının bu şekilde devam etmesi halinde Hollandalı ile yollar ayrılabilir. Fenebahçe, B Planı için de farklı isimleri gündemine almış durumda
9 Ekim 2018 Salı, 23:18:04
Güncelleme: 23:21:23
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Fenerbahçe'de hoca değişimi için 5 seçenek!
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Sarı-Lacivertliler, kulüp olarak büyük bir değişim yaşarken gözler futbol branşı üzerindeydi.
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Fenerbahçe'de hoca değişimi için 5 seçenek!
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Değişimin en önemli parçasında işler iyi gitmeyince teknik direktörlüğe getirilen Phillip Cocu üzerindeki baskı arttı.
Fenerbahçe'de hoca değişimi için 5 seçenek!
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Her basın toplantısında "İstifa edecek misiniz?" sorusuyla karşı karşıya kalan Hollandalı çalıştırıcının durumu kritik.
Fenerbahçe'de hoca değişimi için 5 seçenek!
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Başkan Ali Koç ve yönetimi, 47 yaşındaki hocanın arkasında durmaya çalışsa da saha sonuçları düzelmediği için alternatif planlar da hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de hoca değişimi için 5 seçenek!
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Fenerbahçe yönetiminin önünde 5 seçenek bulunuyor. İşte tek tek o maddeler: