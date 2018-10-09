Buffondan Fenerbahçe itirafı! - Galeri - Fotomaç
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Buffon'dan Fenerbahçe itirafı!

    PSG'nin dünya yıldızı kalecisi Buffon'dan, yıllar sonra Fenerbahçe itirafı geldi
    9 Ekim 2018 Salı, 19:16:31 Güncelleme: 19:19:57
    Buffon'dan Fenerbahçe itirafı!
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    Buffondan Fenerbahçe itirafı!

    Juventus'tan PSG'e transfer olan 40 yaşındaki efsane kaleci Buffon, kendisine ait instagram hesabında canlı yayında takipçilerinin sorularını yanıtladı.

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    Buffon'dan Fenerbahçe itirafı!
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    Buffondan Fenerbahçe itirafı!

    Tecrübeli kaleci Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulundu.

    Buffon'dan Fenerbahçe itirafı!
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    Buffondan Fenerbahçe itirafı!

    Buffon, unutamadığı maçlar ve en çok zorlandığı deplasmanlarla ilgili gelen soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

    Buffon'dan Fenerbahçe itirafı!
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    Buffondan Fenerbahçe itirafı!

    Başarılı kaleci, 1998 yılında Fenerbahçe'nin Parma'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Parma forması giydiği dönemde kariyerinde ilk 15-20 dakika en çok zorlandığı stadyumlardan birisi olarak Kadıköy'ü söyledi.

    Buffon'dan Fenerbahçe itirafı!
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    Buffondan Fenerbahçe itirafı!

    "Sizi en çok heyecanlandıran stadyumlar hangileri?" sorusuna Buffon şöyle yanıt verdi:

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