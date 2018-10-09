Buffondan Fenerbahçe itirafı!

PSG'nin dünya yıldızı kalecisi Buffon'dan, yıllar sonra Fenerbahçe itirafı geldi
9 Ekim 2018 Salı, 19:16:31
Güncelleme: 19:19:57
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Buffon'dan Fenerbahçe itirafı!
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Juventus'tan PSG'e transfer olan 40 yaşındaki efsane kaleci Buffon, kendisine ait instagram hesabında canlı yayında takipçilerinin sorularını yanıtladı.
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Buffon'dan Fenerbahçe itirafı!
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Tecrübeli kaleci Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulundu.
Buffon'dan Fenerbahçe itirafı!
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Buffon, unutamadığı maçlar ve en çok zorlandığı deplasmanlarla ilgili gelen soruya çarpıcı bir yanıt verdi.
Buffon'dan Fenerbahçe itirafı!
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Başarılı kaleci, 1998 yılında Fenerbahçe'nin Parma'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Parma forması giydiği dönemde kariyerinde ilk 15-20 dakika en çok zorlandığı stadyumlardan birisi olarak Kadıköy'ü söyledi.
Buffon'dan Fenerbahçe itirafı!
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"Sizi en çok heyecanlandıran stadyumlar hangileri?" sorusuna Buffon şöyle yanıt verdi: