Aziz Yıldırım, Galatasaraylılar'a madalya taktı

Spor ayrıştırmaz, birleştirir...

Sert bir rekabet içinde olan Türk sporunun iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray, kürek yarışlarında sporun birleştirici ruhundan örnekler sundu. Fair-Play adına güzel anların yaşandığı yarışlar sonunda iki takıma da madalyalarını Aziz Yıldırım taktı.

