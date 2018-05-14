Aziz Yıldırım, Galatasaraylılar'a madalya taktı
Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı erkekler kategorisinde Galatasaray ikinciliği elde ederken, madalya töreninde ezeli rekabete yakışan dostluk rüzgarları esti. 8 tek yarışını ilk sırada tamamlayan Fenerbahçeli sporcular ile ikinci olan Galatasaraylı sporculara madalyalarını Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven takdim etti.
Başkana teşekkür
Sarı-lacivertli kulübün kürek şubesi sorumlusu Çağlar Özdemir, kürekte şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini belirterek, "Sporcularımız çok çalıştılar ve ağırlıklarını ezici bir üstünlükle hissettirdiler. Bu mutluluğu yaşatan başta başkanımız ve yöneticilerimiz herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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