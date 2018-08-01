Ayew ilk maçına çıktı! Fenerbahçe 2-1 Cagliari (Maç sonucu)

- Fenerbahçe'den 4 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Cagliari maçında 4 değişiklik yaptı.

İlk yarıda hiç oyuncu değişikliği yapmayan Hollandalı teknik adam, ilk değişikliğini 58. dakikada Andre Ayew'i oyundan çıkartıp, Barış Alıcı'yı sahaya sürerek gerçekleştirdi.

Maçın 82. dakikasında 2 değişikliğe birden giden Cocu, Mathieu Valbuena'nın yerine Nabil Dirar'ı, Alper Potuk'un yerine ise Mehmet Ekici'yi oyuna dahil etti.

Genç teknik adam, son değişikliği ise 84. dakikada Mauricio Isla'nın yerine Şener Özbayraklı'yı alarak yaptı.