Avrupa'nın en cömert takımı Fenerbahçe!

Süper Lig'de 10. haftanın sonuna gelinirken Fenerbahçe 17 puanla 4. sırada kendine yer buldu. Son hafta mücadelesinde ligin son sıradaki ekibi Kayserispor'a konuk olan Sarı-Lacivertliler, mücadeleden şok bir mağlubiyetle 1-0 yenik ayrılmıştı. Karşılaşmada birçok net gol pozisyonuna giren Fenerbahçe 3 kez direğe takılmış ve golü bulamamıştı. Neredeyse her maç bu ve benzeri durumlar yaşayan Kanarya bu alanda Avrupa'nın zirvesinde.
4 Kasım 2019 Pazartesi 23:05
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Neredeyse her maç 3 net gol pozisyonunu harcayan Fenerbahçe, bu alanda Avrupa'nın da zirvesinde bulunuyor.
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Süper Lig'de 10. hafta geride kalırken Fenerbahçe topladığı 17 puanla 4. sırada yer alıyor.
Hücum organizasyonu istatistiklerinde her zaman ilk sırada yer alan sarı lacivertliler buna karşın son olarak Kayserispor deplasmanından eli boş dönerek liderlik fırsatını tepmişti.
Kanarya, Türkiye'nin ve Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında fırsatları en cömertçe harcayan kulüp konumunda.
10 hafta sonunda Fenerbahçe Süper Lig'de bulduğu net gol pozisyonlarının 29'unu harcadı. Sarı lacivertliler bir bakıma maç başına 3 net gol pozisyonunu filelerle buluşturamıyor. Fenerbahçe'yi takip eden takımlar ise Yeni Malatyaspor ile Göztepe.