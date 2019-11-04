Avrupa'nın en cömert takımı Fenerbahçe!

Süper Lig'de 10. haftanın sonuna gelinirken Fenerbahçe 17 puanla 4. sırada kendine yer buldu. Son hafta mücadelesinde ligin son sıradaki ekibi Kayserispor'a konuk olan Sarı-Lacivertliler, mücadeleden şok bir mağlubiyetle 1-0 yenik ayrılmıştı. Karşılaşmada birçok net gol pozisyonuna giren Fenerbahçe 3 kez direğe takılmış ve golü bulamamıştı. Neredeyse her maç bu ve benzeri durumlar yaşayan Kanarya bu alanda Avrupa'nın zirvesinde.