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Garry Rodrigues'e şok tepki! Kayseri maçının ardından...
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Fenerbahçe'de tartışılan isimlerin başında Garry Rodrigues geldi. Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcu birçok net gol pozisyonundan faydalanamadı. İşte maçın ardından Rodrigues'in açıklamaları ve taraftarların tepkileri...
4 Kasım 2019 Pazartesi 12:06
Güncelleme: 04.11.2019 12:09
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
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Kanarya'nın yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, Kayserispor maçında kaçırdığı net fırsatlarla Sarı-Lacivertli taraftarları çıldırttı.
İlk olarak maçın 26. dakikasında Ozan'ın müsait pozisyonda olmasına rağmen kendisi şut çeken Rodrigues, kaleci Lung'u geçemedi.
45 1'de ise ceza sahası içinde boş pozisyonda olan Serdar'a pas vermeyen ve şut atan 29 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
CÖMERT DAVRANDI Rodrigues son olarak 74'te penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamadı ve 3 net fırsatı cömert bir şekilde harcadı.