Aurelio ilk kez konuştu! ''Gustavo ve Jailson...''
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin teknik heyetine katılan Mehmet Aurelio ilk kez konuştu. Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen 42 yaşındaki isim takımdaki genel durumla ilgili açıklamalarda bulunurken, takımın Brezilyalı futbolcuları Luiz Gustavo Dias ve Jailson'la olan diyaloglarından bahsetti. İşte o açıklamalar...
29 Mayıs 2020 Cuma 11:58
Güncelleme: 29.05.2020 12:00
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2003-2008 yılları arasında giydiği Fenerbahçe formasıyla önemli başarılara imza atmış ve artık sarı-lacivertli takımın Futbol A Takımı'nın teknik ekibinde görev alarak Fenerbahçe'ye hizmetlerini sürdüren Mehmet Aurelio, Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Aurelio; dönüş hikayesini, corona virüsü salgını gündemini ve bu süreçte yapılan hazırlıkları değerlendirdi.
Evine döndüğü için çok mutlu hissettiğini belirterek sözlerine başlayan Aurelio, karşılaştığı atmosferle ilgili, "Ortam mükemmel. Teknik ekip ve oyuncular bana çok destek oluyorlar, hepsine teşekkür ediyorum. Çok mutluyum.
Taraftarlara da çok teşekkür ediyorum, sosyal medyadan çok fazla mesaj gönderiyorlar. Evime döndüğüm için mutluyum. Eski zamanda yaşadığımız mutlulukları tekrar yaşayacağız." dedi.
Geri dönüş hikayesini ise Aurelio, "Gerçekten benim için çok önemi bir gelişmeydi. 2003 senesinde Fenerbahçe'ye geldim ve burada 5 sezon geçirdim. Burada çok mutluydum. Fenerbahçe benim bugüne kadar en mutlu olduğum benim için en önemli kulüp.