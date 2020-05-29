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Son dakika: Yönetimden flaş talep! İşte Fenerbahçe'nin Bjelica'ya son teklifi
Bu sezondan istediğini bulamayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaşmış durumda. Tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile de yollarını ayıran sarı-lacivertliler de teknik direktör problemi halen aşılabilmiş değil. Arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için öne çıkan isimlerden olan Nenad Bjelica için yapılan teklif belli oldu. Öte yandan Hırvat teknik adamın da yönetimden flaş bir talepte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri.
29 Mayıs 2020 Cuma 12:07
Güncelleme: 29.05.2020 12:08
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Sezona oldukça hırslı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de özellikle ligin ikinci yarısında üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası, teknik direktör Ersun Yanal ipler kopma noktasına gelmişti.
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Ezeli rakibi Galatasaray karşısında Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet serisinin de sona ermesi Yanal ve Fenerbahçe arasındaki ipleri tamamen kopardı ve Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ersun Yanal'dan gelen talep üzerine kendisiyle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilmişti.
Bu ayrılık sonrası kulüpten yapılan açıklamada "Değerli hocamız, kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinin üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir."
"Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanılmıştı.
Yaşanan bu ayrılık sonrası 2014 yılından bu yana sarı-lacivertli kulüpte A takım antrenörlüğü yapan Zeki Murat Göle ile maçlara çıkan Fenerbahçe'de, teknik direktör problemi halen çözülebilmiş değil...