Son dakika: Yönetimden flaş talep! İşte Fenerbahçe'nin Bjelica'ya son teklifi

Bu sezondan istediğini bulamayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaşmış durumda. Tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile de yollarını ayıran sarı-lacivertliler de teknik direktör problemi halen aşılabilmiş değil. Arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için öne çıkan isimlerden olan Nenad Bjelica için yapılan teklif belli oldu. Öte yandan Hırvat teknik adamın da yönetimden flaş bir talepte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri.