Arsenal'de deprem! Fenerbahçe ve Mesut... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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Arsenal'de deprem! Fenerbahçe ve Mesut...

Fenerbahçe'nin gündemden düşmeyen transfer gözdesi Mesut Özil ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Öyle ki, yaz transfer sezonunda da sarı-lacivertli takımın gündemine gelen yıldız futbolcu için büyük bir şans doğdu. İşte Arsenal'de yaşanan deprem ve Fenerbahçe'nin ayağına gelen Mesut Özil fırsatı... Son dakika transfer haberleri...
19 Aralık 2019 Perşembe 20:00
Arsenal'de deprem! Fenerbahçe ve Mesut...

Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı yaşanıyor.

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Arsenal'de deprem! Fenerbahçe ve Mesut...

Yıldız futbolcu sarı-lacivertli takımın yaz transfer sezonunda da transfer gündemini oldukça meşgul etmişti.

Arsenal'de deprem! Fenerbahçe ve Mesut...

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Mesut Özil'in transferinde gündem yaratacak bir gelişme yaşandı.

Arsenal'de deprem! Fenerbahçe ve Mesut...

Yaşanan bu gelişme Arsenal'de büyük bir deprem yaratırken Fenerbahçe'nin beklediği fırsat adeta ayağına geldi.


Arsenal'de deprem! Fenerbahçe ve Mesut...

KRUSE'DEKİ DÜŞÜŞ GÖZLERİ MESUT'A ÇEVİRDİ

Max Kruse'nin sezona iyi bir başlangıç yapmasıyla keyiflenen sarı-lacivertliler, Alman futbolcunun sakatlanmasıyla sarsılmıştı.

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