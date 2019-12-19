Arsenal'de deprem! Fenerbahçe ve Mesut...

Fenerbahçe'nin gündemden düşmeyen transfer gözdesi Mesut Özil ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Öyle ki, yaz transfer sezonunda da sarı-lacivertli takımın gündemine gelen yıldız futbolcu için büyük bir şans doğdu. İşte Arsenal'de yaşanan deprem ve Fenerbahçe'nin ayağına gelen Mesut Özil fırsatı... Son dakika transfer haberleri...
19 Aralık 2019 Perşembe 20:00
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Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı yaşanıyor.
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Yıldız futbolcu sarı-lacivertli takımın yaz transfer sezonunda da transfer gündemini oldukça meşgul etmişti.
Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Mesut Özil'in transferinde gündem yaratacak bir gelişme yaşandı.
Yaşanan bu gelişme Arsenal'de büyük bir deprem yaratırken Fenerbahçe'nin beklediği fırsat adeta ayağına geldi.
KRUSE'DEKİ DÜŞÜŞ GÖZLERİ MESUT'A ÇEVİRDİ
MaxKruse'nin sezona iyi bir başlangıç yapmasıyla keyiflenen sarı-lacivertliler, Alman futbolcunun sakatlanmasıyla sarsılmıştı.