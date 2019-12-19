Arsenal'de deprem! Fenerbahçe ve Mesut...

Fenerbahçe'nin gündemden düşmeyen transfer gözdesi Mesut Özil ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Öyle ki, yaz transfer sezonunda da sarı-lacivertli takımın gündemine gelen yıldız futbolcu için büyük bir şans doğdu. İşte Arsenal'de yaşanan deprem ve Fenerbahçe'nin ayağına gelen Mesut Özil fırsatı... Son dakika transfer haberleri...

19 Aralık 2019 Perşembe 20:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





