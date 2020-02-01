Anlaşma sağlandı! Alper Potuk kiralık olarak... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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Anlaşma sağlandı! Alper Potuk kiralık olarak...

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde adı sıkça Çaykur Rizespor'la anılan Alper Potuk, Karadeniz ekibine gitmek istememesi nedeniyle takımda kalmıştı. Tecrübeli futbolcuyla ilgili oldukça dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

1 Şubat 2020 Cumartesi 11:51 Güncelleme: 01.02.2020 11:51
Anlaşma sağlandı! Alper Potuk kiralık olarak...

Fenerbahçe ara transferde kadrosuna defans oyuncusu Simon Falette'i kattı. Sarı-lacivertlilerde bununla birlikte 4 ayrılık yaşandı. Takımın genç isimlerinden Okan Turp Bandırma'ya, Yusuf Mert Tunç Varzim'e, Abdullah Yiğiter İstanbulspor'a Danirmarkalı savunma oyuncusu Zanka ise Düsseldorf'a gitti.

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Anlaşma sağlandı! Alper Potuk kiralık olarak...

Öte yandan sarı-lacivertilerde ocak ayı transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri de Alper Potuk'un durumu oldu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği isimlerden olan 28 yaşındaki futbolcu için Çaykur Rizespor'la görüşüldü.

Anlaşma sağlandı! Alper Potuk kiralık olarak...

Karadeniz ekibiyle sarı-lacivertli kulüp Alper Potuk transferi konusunda mutabakata varsa da oyuncunun gitmek istememesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Tüm bunlar yaşanırken, tecrübeli futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia geldi...

Anlaşma sağlandı! Alper Potuk kiralık olarak...

Milliyet'te yer alan habere göre transfer döneminin 3 Şubat'ta sona ereceği Azerbaycan'da ülkenin önde gelen kulüplerinden Karabağ, Alper Potuk'u kadrosuna katmak istiyor.

Anlaşma sağlandı! Alper Potuk kiralık olarak...

Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Azerbaycan temsilcisinin 28 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini karşılayamayacağı için kiralık olarak transferi gerçekletirmek istediği ifade edildi.

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