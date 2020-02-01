Fenerbahçe'de ara transfer döneminde adı sıkça Çaykur Rizespor'la anılan Alper Potuk, Karadeniz ekibine gitmek istememesi nedeniyle takımda kalmıştı. Tecrübeli futbolcuyla ilgili oldukça dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
1 Şubat 2020 Cumartesi 11:51
Güncelleme: 01.02.2020 11:51
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Fenerbahçe ara transferde kadrosuna defans oyuncusu Simon Falette'i kattı. Sarı-lacivertlilerde bununla birlikte 4 ayrılık yaşandı. Takımın genç isimlerinden Okan Turp Bandırma'ya, Yusuf Mert Tunç Varzim'e, Abdullah Yiğiter İstanbulspor'a Danirmarkalı savunma oyuncusu Zanka ise Düsseldorf'a gitti.
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Öte yandan sarı-lacivertilerde ocak ayı transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri de Alper Potuk'un durumu oldu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği isimlerden olan 28 yaşındaki futbolcu için ÇaykurRizespor'la görüşüldü.
Karadeniz ekibiyle sarı-lacivertli kulüp Alper Potuk transferi konusunda mutabakata varsa da oyuncunun gitmek istememesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Tüm bunlar yaşanırken, tecrübeli futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia geldi...
Milliyet'te yer alan habere göre transfer döneminin 3 Şubat'ta sona ereceği Azerbaycan'da ülkenin önde gelen kulüplerinden Karabağ, Alper Potuk'u kadrosuna katmak istiyor.
Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Azerbaycan temsilcisinin 28 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini karşılayamayacağı için kiralık olarak transferi gerçekletirmek istediği ifade edildi.