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Transfer dönemi sonrası Ersun Yanal'dan flaş sözler: Bu kadroyla şampiyonluk...
Ara transfer döneminin sona ermesiyle beraber Fenerbahçe'de hüsran yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Milan'ın eski sol beki Ricardo Rodriguez ile el sıkışmasına karşın TFF ile yaşadığı mali sorunlarda uzlaşamadı. İsviçreli oyuncu, Fenerbahçe'nin transferi gerçekleştiremeyeceğini öğrenmesinin ardından PSV'ye imza attı. Sarı lacivertliler, sol bek pozisyonu için alternatif isimlere yönelse de, sonuç alamadı. Teknik Direktör Ersun Yanal, 31 Ocak'ta sona eren ara transfer dönemi sonrasında ilk değerlendirmesini yaptı ve mevcut kadroyu değerlendirdi. Yanal, şampiyonluk ihtimaline ilişkin de konuştu... İşte o açıklamalar!
1 Şubat 2020 Cumartesi 10:52
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Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Akyazı'da Trabzonspor'un konuğu olacak... Sarı lacivertliler, bu zorlu mücadele öncesinde zorlu bir transfer dönemi geçirirken, sadece Simon Falette'yi kadrosuna dahil edebilmişti.
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Son ana kadar transfer için girişimlerde bulunmasına karşın bir sonuç elde edemeyen ve sarı lacivertliler, Zanka'yı Alman temsilcisi Düsseldorf'a göndermişti.
Fenerbahçe'nin gelecek haftalarda sol bek pozisyonu için kullanacağı tek isim Hasan Ali Kaldırım kalırken, milli oyuncunun yaşadığı ağır sakatlık sonrasında 11'de alternatif isimler değerlendirilmeye devam edilecek.
Hasan Ali'nin iyileşip form tutması zaman alacak ve bu nedenle sol bek bölgesi için ciddi takviye çalışmaları oldu. Özellikle Ricardo Rodriguez için yoğun çaba sarf edilse de federasyonun harcama limitlerine takılan sarı-lacivertliler bu transferi gerçekleştiremedi.
Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Teknik Direktör Ersun Yanal konu ile ilgili konuştu. Çok istediği sol bek transferi gerçekleşmeyen Yanal, yaptığı açıklamada takımına güvendiğini ifade etti.