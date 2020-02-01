Transfer dönemi sonrası Ersun Yanal'dan flaş sözler: Bu kadroyla şampiyonluk...

Ara transfer döneminin sona ermesiyle beraber Fenerbahçe'de hüsran yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Milan'ın eski sol beki Ricardo Rodriguez ile el sıkışmasına karşın TFF ile yaşadığı mali sorunlarda uzlaşamadı. İsviçreli oyuncu, Fenerbahçe'nin transferi gerçekleştiremeyeceğini öğrenmesinin ardından PSV'ye imza attı. Sarı lacivertliler, sol bek pozisyonu için alternatif isimlere yönelse de, sonuç alamadı. Teknik Direktör Ersun Yanal, 31 Ocak'ta sona eren ara transfer dönemi sonrasında ilk değerlendirmesini yaptı ve mevcut kadroyu değerlendirdi. Yanal, şampiyonluk ihtimaline ilişkin de konuştu... İşte o açıklamalar!