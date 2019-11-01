Ali Koç'tan flaş sözler! 'Beni ilgilendirmiyor' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ali Koç'tan flaş sözler! "Beni ilgilendirmiyor"

Ali Koç'tan flaş sözler! "Beni ilgilendirmiyor"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki gerilim sürüyor... Ali Koç katıldığı programda, Fatih Terim'in Türk Telekom Stadı'nda bulunan Koç Holding'e ait bir restoranın sözleşmesinin feshedilmesini istemesine dair açıklamalarda bulundu. İşte yaşananlar ve o açıklama...
1 Kasım 2019 Cuma 10:33
Ali Koç'tan flaş sözler! Beni ilgilendirmiyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, 'Camia Sesleniş' kapsamında BeinSports'un konuğu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ali Koç'tan flaş sözler! Beni ilgilendirmiyor

Koç birbirinden çarpıcı açıklamalar yaparken, Galatasaray'ın Koç Holding kapsamında bulunan bir restoran ile ilgili anlaşmasının feshedildiğini de programda öğrendi.

Ali Koç'tan flaş sözler! Beni ilgilendirmiyor

Fenerbahçe Başkanı bunun üzerine flaş ifadeler kullandı.

Ali Koç'tan flaş sözler! Beni ilgilendirmiyor

İşte Türk Telekom Stadı'nda bulunan restoran ile ilgili daha önce yaşananlar ve Koç'un o açıklamaları;

Ali Koç'tan flaş sözler! Beni ilgilendirmiyor

HER ŞEYİN BAŞLANGICI TAZMİNAT!
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaşmıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN