Ali Koç'tan flaş sözler! "Beni ilgilendirmiyor"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki gerilim sürüyor... Ali Koç katıldığı programda, Fatih Terim'in Türk Telekom Stadı'nda bulunan Koç Holding'e ait bir restoranın sözleşmesinin feshedilmesini istemesine dair açıklamalarda bulundu. İşte yaşananlar ve o açıklama...
1 Kasım 2019 Cuma 10:33
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, 'Camia Sesleniş' kapsamında BeinSports'un konuğu oldu.
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Koç birbirinden çarpıcı açıklamalar yaparken, Galatasaray'ın Koç Holding kapsamında bulunan bir restoran ile ilgili anlaşmasının feshedildiğini de programda öğrendi.
Fenerbahçe Başkanı bunun üzerine flaş ifadeler kullandı.
İşte Türk TelekomStadı'nda bulunan restoran ile ilgili daha önce yaşananlar ve Koç'un o açıklamaları;
HER ŞEYİN BAŞLANGICI TAZMİNAT! Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaşmıştı.